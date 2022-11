Rave party a Modena | spunta il tesoro dei raver | 14 autocarri di strumenti | casse e mixer per 150 000 €

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 1 novembre 2022)di, lo sballo è organizzato e tecnologicamente avanzato. Non per niente, tramusicali,, quello che emerge dallo sgombero dell’area che ir avevano in mente di presidiare fino ad oggi, è un tesoretto di oltre 100 pezzi. E per un valore complessivo stimato di almeno 150.000 euro. Durante le operazioni di messa in sicurezza dell’area interessata dal raduno illegale, infatti – completati nella tarda serata di ieri – gli atti relativi al sequestro del sistema audio utilizzato nel capannone di Via Marino intercettano durante le fasi dell’esodo 14con ogni tipo di ben di Dio tecnologico che le forze dell’ordine hanno provveduto a sequestrare e scortare in Questura....