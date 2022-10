ilmessaggero.it

hanno scelta. Morire per mano dei talebani o in battaglia per le armi dei nostri ex alleati americani è la stessa cosa. Meglio provare a combattere". Il modulo che circola sui social è in ...... è accusato di vendita illegale di tecnologie: "Di atomicaabbiamo mai parlato. Siamo nel decennio più pericoloso dopo la II Guerra Mondiale" Ksenia Sobchak, la "Paris Hilton" russa, fugge ... «Putin non sopravviverà alla guerra»: la previsione del capo dell'intelligence ucraina