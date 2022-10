Monza-Bologna 1-2 | Palladino | “Commessi errori individuali | ma i ragazzi hanno dato tutto”

(Di martedì 1 novembre 2022) “Oggi abbiamo commesso degli, di lettura, che pesano tanto. Sul primo gol, Rovella ha letto male la traiettoria, un errore evitabile nel momento migliore nostro. Peccato aver preso gol in questa maniera. Nel secondo gol, invece, c’è stato un errore di non copertura nella parte esterna del campo“. Queste le parole ai microfoni di Sky Sport di Raffaele, tecnico del, dopo la sconfitta casalinga contro ilnel match valido per il dodicesimo turno di Serie A 2022/2023. “Nel primo tempo ilè stato bravo a limitare nostre giocate e fare partita di sostanza e intensità. Noi sul piano del gioco oggi non abbiamo fatto una buona partita, non siamo stati bravi a concludere. Nel secondo tempo, dopo il gol gli episodi ci...

... "Abbiamo dato continuità a quanto fatto prima, stiamo crescendo" Thiago Motta ha parlato a Sky dopo la vittoria in rimonta del. Di seguito le sue parole. PARTITA - "Stiamo ...... "É stato un periodo difficile, ma dobbiamo tornare a fare punti perché è fondamentale" Andrea Petagna ha parlato a Sky Sport dopo il ko delcontro il. Di seguito le sue parole. PARTITA ...Petagna apre su rigore, i rossoblù la ribaltano in poco più di un quarto d'ora. Per i brianzoli serve ritrovare una difesa solida, e costruire un attacco incisivo ...Il primo gol italiano in stagione del Bologna vale la prima vittoria in trasferta per la squadra di Thiago Motta. Riccardo Orsolini entra dalla panchina e decide il match al 73' dopo il rigore di Peta ...