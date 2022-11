Milano | 16enne batte la testa dopo una caduta in monopattino | è ricoverato in coma

(Di martedì 1 novembre 2022) Si trovain, nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Policlinico di, uncaduto mentre guidava unin viale Bianca Maria, nel capoluogo lombardo,ndo lasull’asfalto. L’incidente è avvenuto pochi minuti prima delle tre del mattino di domenica: all’arrivo dell’ambulanza le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravi ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale. Da quanto si è appreso, ilera sulassieme a un amico, rimasto illeso: i due hanno perso l’equilibrio e sono rovinati a terra. Non si sa se avessero bevuto. Dagli accertamenti, inoltre, risulta che nell’incidente non sono state coinvolte altre auto o altri mezzi. Infine, non è stata rilevata ...

...un ragazzo di 16 anni che nella notte mentre guidava un monopattino in viale Bianca Maria a... All'arrivo dell'ambulanza le condizioni delsono apparse subito gravi. Iscriviti alla ...A unè finito in dopo essere caduto dal e aver battuto la testa. Il giovane è stato portato con urgenza nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di. L'incidente è avvenuto nella notte ...Un ragazzino di sedici anni lotta tra la vita e la morte dopo che stanotte a Milano ha avuto un incidente: è infatti caduto dal suo monopattino e ha ...E' in coma – come riferisce l’ANSA - nel reparto di terapia intensiva un ragazzo di 16 anni che nella notte mentre guidava un monopattino in viale Bianca Maria a Milano è caduto e ha battuto la testa ...