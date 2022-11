Henderson | «La partita di stasera contro il Napoli non è irrilevante»

(Di martedì 1 novembre 2022) Sul programma ufficiale del match distribuito dai Reds, prima della sfidailad Anfield ci sono alcune dichiarazioni del capitano del Liverpool Jordan, che analizza il match “Se qualcuno mi avesse detto dopo l’ultimailche ci saremmo qualificati per gli ottavi di finale di Champions League prima della prossima volta che li avessimo incontrati gli avrei morso la mano” Le difficoltà del Liverpool “Questa stagione è stata indubbiamente difficile per noi fino ad oggi, ma raggiungere la fase a eliminazione diretta di questa competizione dopo un inizio così difficile è ancora un risultato degno di nota” Una Champions in salita “Per arrivare a questo punto abbiamo dovuto vincere quattro partite consecutiveRangers e Ajax e ...

CalcioNapoli24

Lasarà trasmessa in tv e streaming da Sky (SkySport 255 e SkyGo), Now e Mediaset Infinity. ... Alisson; Alexander - Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho,; Salah, ...Non facciamoci ingannare dal risultato dell'ultima. Noi proveremo a disputare una ... Alisson; Alexander - Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; Elliott, Fabinho,; Salah, Firmino, Nu&... Liverpool, Henderson: "Oggi non è una partita morta o irrilevante! Se dopo l'andata c'avessero parlato di qualificazione avrei morso una mano" Il capitano dei Reds ai canali social del club: "La partita di Anfield contro gli azzurri non può essere considerata irrilevante" ...Martedì alle 21 il Napoli va a caccia della quattordicesima vittoria consecutiva contro il Liverpool in Champions League ...