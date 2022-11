Guerra in Ucraina | le accuse della Russia | Non escluso l' invio di uomini dall' Italia E Medvedev alza ancora i toni | Pronti a usare il

(Di martedì 1 novembre 2022) Lanon esclude l'uso delle armi nucleari per difendere le regioni sottratte all'e annesse da Mosca. Lo dice il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry, in un ...

RaiNews

La Russia non esclude l'uso delle armi nucleari per difendere le regioni sottratte all'e annesse da Mosca. Lo dice il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry ...a una...L'obiettivo dell'nellaè stato chiarito dal regime di Kiev: il recupero di tutti i territori che in precedenza appartenevano' all'. Secondo Medvedev, si tratterebbe di sottrarre ... Parigi: conferenza internazionale a dicembre. A Kiev tornano acqua e luce. Mosca: Uk dietro attacchi - Onu: domani nessuna nave lungo il corridoio del grano - Onu: domani nessuna nave lungo il corridoio del grano Dmitri Medvedev torna a spaventare non solo l’Ucraina, ma il mondo intero. “L’Occidente sta provocando una guerra globale, solo la ...Volodymyr Zelensky ha comunicato che gli attacchi dell'esercito russo abbiano «seriamente danneggiato» circa il 40% delle infrastrutture energetiche dell'Ucraina, in particolare centrali termiche, cen ...