Ginnastica artistica | Mondiali 2022 | Yulo indemoniato | cavallo di lusso | Zou 15 7 | Italia in festa L’esito delle qualifiche

(Di martedì 1 novembre 2022) A Liverpool (Gran Bretagna) si sono concluse le qualificazioni femminili deidi. L’facon la squadra e con Nicola Bartolini al corpo libero, avanzano anche Yumin Abbadini e Lorenzo Casali nel concorso generale. Di seguito un quadro più dettagliato specialità per specialità. GARA A SQUADRE. Il Giappone domina con un magistrale 260.295 e precede la Gran Bretagna di addirittura otto punti (252.793). A seguire USA (252.295) e Cina (249.929). L’è magnifica quinta (247.661) e accede a una storica finale. CONCORSO GENERALE INVIDUALE. Tre atleti racchiusi in appena sette centesimi: i giapponesi Wataru Tanigawa (84.665) e Daiki Hashimoto (84.665), il filippino Carlos(84.664). Il britannico Joe Fraser ...

