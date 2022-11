F1 | dal 2024 spariranno le termocoperte per le gomme | nel 2023 le temperature rimarranno a 70° e non a 50°

Leggi su oasport

(Di martedì 1 novembre 2022) Lee la Formula Uno, un rapporto che si sta sempre più incrinando. Sembra ormai definito che a partire dal Mondiale di Formula Unoi team non potranno più usare queste soluzioni per portare in temperatura gli pneumatici, ma per quanto riguarda la prossima stagione, gli scenari sono ancora assolutamente in divenire. Nelle ultime settimane si era fatta largo la voce che fosse pronto a partire il progetto di abbassare ledelledai 70°C attuali fino ai 50°C. Questa decisione, che avrebbe riguardato solo la stagionee che appariva ormai come certa, sta vivendo una notevole rivalutazione. Sembra quindi che leferme agli attuali 70°, dopo che diversi piloti (Max Verstappen in primis) aveva iniziato a ...