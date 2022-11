F Romano pubblica | Sia il Barcellona che Franck Kessie sono sicuri che non partirà a gennaio …

(Di martedì 1 novembre 2022) Sia ilcheche non. Ora si sta adattando a nuove idee, sistema, campionato e si concentra solo sul Barça. Nessun colloquio sul prestito fino ad oggi. #BFCha firmato un contratto quadriennale con l’FCB lo scorso luglio. pic.twitter.com/RlMfaj92tc — Fabrizio(@Fabrizio) 31 ottobre 2022 Source by FabrizioL'articolo proviene da JustCalcio.com.

BergamoNews.it

... una iniziativa che si è svolta ieri all'Acquario- Casa dell'Architettura, organizzata ... Andrea Abodi, e del Ministro per laAmministrazione, Paolo Zangrillo, è stato anche un'...Questo ricordo va al di là di qualche presa di posizionesula cecità e la sordità che le ... Qui sotto il post integrale diCarancini, ex sindaco di Macerata e attuale consigliere ... Romano, 4 progetti del Comune per contrastare il disagio giovanile Anche quest'estate il mio live più bello penso sia stato qui. Il rapporto con il pubblico romano è sempre stato fantastico... e il mio nome aiuta" conclude sorridendo. (ANSA).Ospite del nuovo comedy show «Prova Prova sa sa», ideato e condotto da Frank Matano, al via dal 2 novembre su Prime Video ...