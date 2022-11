Cos’è l’eSIM e come attivarla sul telefono

Leggi su navigaweb

(Di martedì 1 novembre 2022) Le SIM dei telefoni hanno subito una profonda evoluzione negli ultimi anni: da schede di dimensioni enormi sono diventate via via sempre più piccole, favorendo la diffusione dei dispositivi dotati di due SIM (grazie allo spazio disponibile all'interno dello slot). L'ultima evoluzione in termini di SIM sono le eSIM o e-SIM, una tecnologia che porta i dati dell'utente, la rubrica integrata e il suo numero telefonico direttamente all'interno del, senza la necessità di dover sostituire schede. Nella guida che segue è possibile scoprire che cos'è l'eSIM, quali sono i telefoni supportati eattivare le eSIM sul, così che, chi ha la fortuna di possedere uncompatibile, possa sfruttarla per l'attivazione di una nuova linea dedicata.