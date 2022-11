Calci e schiaffi contro la figlia-allieva | le immagini choc del coach di tennis

(Di martedì 1 novembre 2022) Il padre-allenatore l'ha picchiata perché secondo lui non si stava impegnando abbastanza. L'uomo, identificato e individuato dalle forze dell'ordine serbe, è stato denunciato per violenza domestica

Il video che mostra l'uomo schiaffeggiare, strattonare e infine buttare a terra e prendere a... nemmeno il tempo di stringere la mano all'avversaria e inizia la caccia, insulti, sputi,. ...Succede a Belgrado, dove un 'padre' allenatore di origine cinese si scaglia con violenza contro la figlia tennista di 14 anni rea di non ...Il padre-allenatore l'ha picchiata perché secondo lui non si stava impegnando abbastanza. L'uomo, identificato e individuato dalle forze dell'ordine serbe, è stato denunciato per violenza domestica ...Schiaffi, calci, una violenza inaudita contro la giovane tennista: il 50enne di origine cinese sarà processato per violenza domestica. E torna alla mente il caso Dokic ...