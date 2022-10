PSG | bilancio 2022 disastroso | si va verso un rosso di 370 milioni

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Non sono per niente buoni i conti del PSG. Il, infatti, sarà con un passivo a tre cifre molto importante. E la UEFA?

La Juventus chiuderà il gruppo H dietro ile i lusitani, ma l'ultima giornata della fase a ... tuttavia assicurerebbe alla Juventus un gruzzolo comunque importante per il: sommando i premi ...... ora l'obiettivo è puntellare l'Europa League sperando in un buon risultato in casa contro ile ...è che costituirebbe una prova importante per l'accusa di falso in comunicazione di. Nella ...Pronostici Champions League 6a giornata, ultimo turno della fase a gironi, gli ultimi verdetti per le qualificazioni agli ottavi.Il PSG si appresta a chiudere il bilancio 2022 con un rosso record di 370 milioni di euro. Una notizia che il giornalista de Il Giornale Franco Ordine ha commentato così su Twitter: ...