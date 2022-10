La Sapienza | gli “Anni di piombo” cominciarono così Ma Vauro finge di dimenticarlo

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Gli ingredienti sono gli stessi: violenza in nome dell’antifascismo, condiscendenza da parte dell’establishment. Ma aveva anche ragione Antonio Gramsci a sostenere che la storia «è una maestra senza scolari». Diversamente gli uomini non ricadrebbero spesso e volentieri negli stessi errori. Prova ne siano gli incidenti di qualche giorno fa alla, dove un gruppo di studenti esagitati ha di fatto impedito al giornalista Daniele Capezzone e al neodeputato di FdI Fabio Roscani di potersi liberamente confrontare nell’aula magna dell’università. In compenso, i giovinastri si sono scontrati con la polizia, consentendo alla sinistra ufficiale di rigirare la frittata per trasformare i violenti in vittime e gli azzittiti in invasori. Il vignettista: «I fascisti non hanno diritto di parola» Senza contare che nei talk show, seppur con qualche lodevole eccezione, si è fatto ...