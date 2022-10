Ferrari 499P | l' hypercar ibrida pronta per la 24 Ore di Le Mans

Laibrida porterà su pista la trazione integrale , il propulsore 6 cilindri biturbo e il motore elettrico in grado di scaricare a terra una potenza complessiva di 680 cavalli. Auto a benzina ...Al termine il pubblico di Imola ha potuto ammirare lo spettacolo delShow con la partecipazione delle ultime due nate della Casa di Maranello: lache correrà nel FIA WEC dal 2023 e la ...IMOLA - «La 499P ci permette di tornare a competere per la vittoria assoluta nel mondiale endurance». Lo ha affermato John Elkann, Ferrari Executive Chairman, commentando la presentazione della nuova ...Finali Mondiali Ferrari 2022, ultima giornata a Imola, con grande presenza di pubblico e tanto spettacolo in pista e non solo ...