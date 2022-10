Covid | restano le mascherine negli ospedali | stop all’obbligo dei vaccini per i sanitari

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Il Consiglio dei Ministri ha deciso lodi vaccinazione dal primo novembre per medici e infermieri e progressivo reintegro del personale no vax. Per entrare in ospedale si dovrà invece ancora utilizzare la mascherina

Leggi anche Stop obbligo vaccino per sanitari,mascherine in ospedali e Rsa Governo Meloni, ... ecco la squadra Cdm governo Meloni: unico decreto per giustizia,e sicurezza "Ovviamente ...Lo prevede la bozza del decreto- Giustizia che, secondo quanto si apprende, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri. Sarà prorogato l'obbligo di mascherine in ospedali, Rsa e ambulatori, ...Roma, 31 ott – Stop ai vaccini obbligatori per il personale sanitario, ma dietrofront sulle mascherine: dovrebbero restare obbligatorie negli ospedali e nelle Rsa. E’ quanto sta emergendo dal ...“Prendiamo atto con soddisfazione che la richiesta di rivedere l’annunciata abolizione dell’obbligo di mascherine in ospedale e in rsa è stata recepita dal ministro ...