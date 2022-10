CM com – Lukaku | il gigante da 20 milioni che si scopre sempre più fragile Inascoltata la lezione di Conte | Primapagina

(Di lunedì 31 ottobre 2022) 2022-10-31 16:30:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Unbuono che sipiùcol passare del tempo. L’ennesimo intoppo fisico, occorso proprio quando il giocatore stava provando ad aumentare i giri del proprio motore per entrare in forma Mondiale, rivela una faccia diversa del Romeluche avevamo imparato a conoscere nelle ultime stagioni. Un attaccante che poggia gran parte della sua efficacia su una condizione fisica ottimale e che fa della prepotenza atletica il suo cavallo di battaglia. Ma anche un panzer che, proprio perché in possesso di una muscolatura molto possente e pesante, necessita di una gestione particolare e specifica: un enigma per certi versi affascinante che in epoca recente solo due ...

QUESTIONE DI PREPARAZIONE - Problema che si ripresenta in maniera ancora più pronunciata nelle ultime due stagioni , quelle nelle qualitorna a svolgere un tipo di lavoro di potenziamento ...Le brutte notizie per l'Inter e per Inzaghi arrivano sul fronte Romelu. Il bomber belga si è fermato ancora e avrebbe riportato una distrazione al flessore. Pare difficile un suo recupero per ...Simone Inzaghi lo perde dunque per il Bayern Monaco e quasi sicuramente per la Juventus, l’Inter fa sapere che le condizioni di Lukaku saranno rivalutate tra qualche giorno: concreta la possibilità ...Non c’è pace per Romelu Lukaku. Dopo due mesi di stop forzato, l’attaccante interista nell’ultima settimana aveva ritrovato il campo, il gol, il sorriso. Ma ora nel percorso di recupero c’è una nuova ...