Benitez poteva tornare in azzurro | “Col Napoli c’è affinità”

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Rafaparla di Liverpool-, l’ex tecnico degli azzurri commenta l’ultima gara di Champions League del Girone A. In una intervista al Corriere dello Sport l’ex allenatore delripercorre due tappe importanti della sua prestigiosa carriera: Liverpool e. “Ci sono aspetti sentimentali che mi coinvolgono, perché Liverpool esono club nei quali sono stato benissimo e mi sono sentito amato. E poi abbiamo vinto“. Colha interrotto il dominio della Juve: “Ci sono analogie con l’esperienza di Liverpool, perché pure in questo caso il livello delle avversarie – Juve in primis, ma anche Milan, Inter e Roma – era enorme e competere economicamente pareva quasi impossibile. Il potere della Juve degli scudetti lo interruppe il, due volte. ...

È un cast ben assortito, ben integrato dagli intermezzi di Buffon ee dagli assoli alla ... solo luiindurre un condannato alla vittoria come Paolo Maldini, alle prese con uno snervante ...Conle cose non andarono per il meglio, mentre restai favorevolmente colpito da Leonardo. ... Però gli ho detto che, se avesse vinto tutto (il Triplete ndr),andare dove voleva. Non mi è ... Benitez: "La verità sul mancato ritorno al Napoli nel gennaio 2020. Mi piace molto il lavoro che sta facendo Spalletti" Il tecnico spagnolo, intervistato dal Corriere dello Sport alla vigilia della sfida Liverpool-Napoli, racconta della possibilità di trornare a Napoli nel gennaio 2020.«Risultati eccellenti e gioco spettacolare, Luciano ha messo a disposizione dei calciatori le sue idee e conoscenze. Osimhen, Lobotka e Kvara entusiamano» ...