ATP Parigi Bercy | programma e diretta tv con tre italiani in campo

(Di lunedì 31 ottobre 2022) I Masters 1000 disono ormai al via con tutto il loro fascino. Quello transalpino sarà l’ultimo torneo prima del Nitto ATP Finals. Nella giornata odierna andranno intre degliin gara: Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego vogliono staccare il pass per il prossimo turno di questo importante evento. Ecco quello che c’è da sapere sugli ATPcon ildi oggi e latv. ATP, ilodierno e dove sarà possibile assistere ai match in tv Ecco tutto ilodierno del torneo tennistico che si svolge nella capitale transalpina e che vedrà inJannik Sinner, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti: Ore ...

Subito gli italiani in campo al Masters 1000 diBercy , ultimo torneo della stagione prima delle NittoFinals. Sinner, Musetti e Sonego sono tra i protagonisti del primo giorno di incontri alla Accor Arena con 14 incontri in programma. ...Bercy, il primo turno degli italiani [Q] SONEGO vs [16] Tiafoe (Usa) [Q] Huesler (Sui) vs [11] SINNER [15] Cilic (Cro) vs MUSETTI FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma %s Foto rimanenti CLASSIFICA ...Parigi è una città che sarà per sempre legata alla carriera di Rafael Nadal, ma per via del Roland Garros. Quando si parla di Masters 1000 di Parigi, a Bercy, Novak Djokovic è il grande dominatore e n ...Il live e la diretta testuale di Sinner-Huesler, incontro valevole per il primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2022 sul Centrale.