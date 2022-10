ilGiornale.it

... ogni iniziativa per interrompere l'evento e liberare l'area al più'. Da quanto fanno sapere ... carabinieri, finanzieri, vigili del fuoco e ambulanze del. Modena Polizia... ogni iniziativa per interrompere la festa e liberare l'area al più. "Stiamo lavorando per ... Non si sono registrati altri problemi, né interventi del. "Abbiamo voglia di combattere per ... "118 Presto, sta male". Poi l'assurda richiesta ai sanitari: "Mi spostate il mobile"