WTA Tampico 2022 | Elisabetta Cocciaretto vince il titolo! Sconfitta Magda Linette in finale

(Di domenica 30 ottobre 2022)trionfa al WTA 125 di. Sul cemento messicano l’azzurra classe 2001 sconfigge inla polacca(n.55 del ranking) per 7-6(5) 4-6 6-1 in due ore e 32 minuti di gioco e conquista la prima vittoria in un torneo 125. Grazie a questo magnifico successo la nativa di Ancona sarà da domani la numero 63 al mondo (best ranking). Pronti, via eha subito tre chance consecutive di break nel primo gioco.si salva in tutte e tre le occasioni, ma poi nel terzo game e costretta a cedere il servizio. L’azzurra sale sul 3-1, poi la polacca reagisce e conquista incredibilmente quattro giochi di fila che le permettono di volare sul 5-3 e servizio. Il primo set sembra dunque deciso e invece ecco un’altra ...

La 21enne approda all'ultimo atto dopo l'ennesima battaglia del suo torneo messicano Nella notte italiana appena trascorsa, Elisabetta Cocciaretto ha vinto un'altra battaglia al125 di. ...Prosegue la settimana da urlo di Elisabetta Cocciaretto , capace di spingersi fino in finale nel125 di2022 . La tennista azzurra sta concludendo la stagione in crescendo e lo dimostra il suo percorso in Messico, dove ha sconfitto avversarie di alto livello. Dopo i successi ai danni ...TAMPICO - Continua la favola di Elisabetta Cocciaretto. La ventiduenne tennista di Fermo si è qualificata per la finale del Wta 125 di Tampico, battendo la cinese Lin Zha, numero ...Nuovo best ranking in arrivo per Elisabetta Cocciaretto. La 21enne approda all'ultimo atto dopo l'ennesima battaglia nel suo torneo messicano ...