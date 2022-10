Torino-Milan 0-0 LIVE | clamoroso errore di Leao | spara a lato solo davanti a Milinkovic

Commenta per primo Il direttore operativo del, Alberto Barile ha presentato a Dazn la gara contro il. TIFOSI - 'A Udine la squadra ha disputato un'ottima partita e sicuramente è tornato un bell'entusiasmo. Stasera siamo pronti per ...... "Per noi oggi è una trasferta difficile" Divock Origi ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dall'inizio del match. Ecco le parole dell'attaccante rossonero: PARTITA ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...3' Grande occasione per il Milan: perfetta verticalizzazione di Diaz per Leao che da ottima posizione calcia altissimo. 0' Inizia il match: primo pallone per il Milan. - ...