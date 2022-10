Torino Milan 0-0 LIVE | ci prova Leao | fuori

(Di domenica 30 ottobre 2022) Allo stadio Olimpico Grandeil match valido per la 12ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Olimpico Grandesi affrontanonel match valido per la 12ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Inizia il match 3? Occasione– recupera palla Pobega che appoggia per Brahim che lanciache a sua volta controlla la palla di testa, fa rimbalzare la palla e calcia, conclusione a lato 5? Occasione– ancora recupero pallo alto delcon Brahim Diaz che arriva dentro l’area e serve il portoghese che deve solo calciare il ...

Ore 20:44 - Saluti di rito E tra pochi secondi verrà dato il calcio d'inizio di questo. Ore 20:41 - Tutto pronto Terminate le operazioni di riscaldamento, tutto è pronto al "Grande ...Commenta per primo 'La partita è delicata, sei in mezzo a due partite di Champions decisive. Ilè una squadra che ti obbliga a fare un certo tipo di partita in cui ilha fatto vedere di fare più fatica del solito'. Così Massimo Ambrosini a DAZN.35' Djidji porta in vantaggio il Toro 26' angolo per il Toro, nulla di fatto 20' ancora pericoloso il Toro con Schuurs, due occasioni di seguito per il Toro 19' ...26' angolo per il Toro, nulla di fatto 20' ancora pericoloso il Toro con Schuurs, due occasioni di seguito per il Toro 19' Pellegri pericoloso, si salva Tatarusanu 16' ...