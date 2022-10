Strage Seul per Halloween | i morti sono almeno 153

(Di domenica 30 ottobre 2022), 30 ott. - (Adnkronos) - Continua a salire il tragico bilancio della calca avvenuta nel quartiere di Itaewon, nel centro di, per un evento di153, tra cui 97 donne. Le autorità hanno avvertito che il numero di vittime potrebbe aumentare ulteriormente: cidecine di persone - soprattutto giovani - che ancora mancano all'appello. Lo riportano media sucoreani che spiegano come molti cadaveristati trasferiti in una palestra per l'identificazione da parte dei parenti. Tra le vittime ci22 stranieri: provengono da Cina, Iran, Russia, Usa, Francia, Australia, Vietnam, Uzbekistan, Norvegia, Kazakistan, Sri Lanka, Thailandia e Austria. La nazionalità straniera di una delle vittime non è ...

Lacrime, fiori e candele per le vittime della, quando ancora il numero delle vitte è incerto il paese si mobilita per rendere omaggio alle vittime. Il governo sudcoreano ha designato il lutto nazionale di sette giorni, da oggi a ...Quello che in Corea del Sud, nella capitale, doveva essere il primo festeggiamento dopo tre anni di restrizioni anti - Covid, si è trasformato in una tragedia dalle proporzioni inaudite, a causa ...Sono più di 150 le persone rimaste uccise durante i festeggiamenti per Halloween nella capitale della Corea del Sud, a Seul. Oltre 350 i dispersi e 80 i feriti. Nel paese è stato dichiarato il lutto…