“Se dico quello ch penso…” | Lazio | attacco durissimo di Sarri

(Di domenica 30 ottobre 2022) Tante polemiche nel post partita della sfida trae Salernitana, sfida che ha visto una sorprendente vittoria degli ospiti. Ladi Mauriziovive una serata nera all’Olimpico nel match valido per la dodicesima giornata di Serie A contro la Salernitana. I biancocelesti cadono 3 a 1 e non solo, in una sfida Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

... in un modo o in un altro, siamo qui ancora per imparare da te, per camminare traendo insegnamento dache tu hai vissuto. E allora voglio dirti, Don Giussani, alcuni grazie. E li, non per ......all'interno dei due parcheggi esulla viabilità in direzione mare - monte. Mi direte ... anche loro lavorano e potrebbero essere nonagevolati ma almeno non ostacolati. Credo che un'...