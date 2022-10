Ponte sullo Stretto | Salvini riunisce i governatori di Calabria e Sicilia | primo vertice del ministro

L'appuntamento, previsto al dicastero di Porta Pia, sarà l'occasione per discutere soprattutto diStretto . Si tratta, com'è noto, di un ambizioso obiettivo del centrodestra. Salvini ...Il ministro delle Infrastrutture ha già convocato un tavolo con i presidenti di Calabria e Sicilia per cominciare a parlare della realizzazione delStretto. Inoltre, pur se il tema esula ...ECCELLENZA - Decisivo il gol di Del Brutto nella ripresa Torna alla vittoria il Valdichienti Ponte che supera 2-1 la Sangiustese nel derby del Comunale di Villa San Filippo al termine di una partita c ...India, crolla un ponte pedonale sul fiume Machuchu. Al momento del collasso la struttura era molto affollata: ci sarebbero almeno 60 vittime [VIDEO] ...