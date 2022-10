La Russa | “Il 25 aprile non sfilerò | i cortei sono appannaggio di una certa sinistra” Pd | “Senza quella data non sarebbe presidente del Senato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 30 ottobre 2022) Celebrerà il 25? “Dipende. Certo nonneiper come si svolgono oggi. Perché lì non si celebra una festa della libertà e della democrazia ma qualcosa di completamente diverso,di una“. A dirlo è ildelIgnazio Lain un’intervista alla Stampa. E il distinguo scatena reazioni indignate in particolare dal Pd: “La, non “dipende”. Il 25lei lo deve celebrare perchénon siederebbe lì. Perché se avessero vinto i fascisti non avremmo le istituzioni che abbiamo, non avremmo la democrazia”, attacca la vice...