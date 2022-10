La “Regia” aspettando gagliardetti d’Italia

IGN ITALY

Si comincia mercoledì 23 novembre con Lodo Guenzi in Trappola per topi di Agatha Christie,di ... Venerdì 16 dicembre Lello Arena e Massimo Andrei inGodot di Samuel Beckett. Vladimiro ...'Omaggio a Diaghilev': concerto con Charles Dutoit (), Martha Argerich (pianoforte). In ... Per 'il Centenario', inaugurazione mostra personale di Valentina Zaccaro. Galleria Rondò. ... Aspettando Wakanda Forever: i protagonisti parlano del nuovo film di Black Panther Vero e proprio fenomeno mondiale, manga e anime amatissimo, One Piece compie 25 anni e i realizzatori hanno scelto Lucca Comics & Games per presentare il nuovo film ai fan in anteprima. Al cinema il 7 ...Vero e proprio fenomeno mondiale, manga e anime amatissimo, One Piece compie 25 anni e i realizzatori hanno scelto Lucca Comics & Games per presentare il nuovo film ai fan in anteprima. Al cinema il 7 ...