Highlights e gol Spezia-Fiorentina 1-2 | Serie A 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 30 ottobre 2022) Ilcon glidi1-2, match valido per la dodicesima giornata di. Al Picco scontro molto equilibrato tra due squadre in crisi di risultati. I viola la sbloccano nelle fasi iniziali grazie al gol messo a segno da Milenkovic, c’è però il pareggio a inizio secondo tempo a opera di bomber Nzola. Nel finale espulso col Var Nikolaou per un brutto fallo e Cabral segna il gol vittoria. Di seguito ecco gli. LE PAGELLE SportFace.