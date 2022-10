Gf Vip | un ex Vippone annuncia la separazione dalla moglie | “Dopo 27 anni il mio matrimonio è finito”

(Di domenica 30 ottobre 2022)27d’amore, Salvo Veneziano hato su Instagram la fine del suocon Giusy Merendino. L’ex concorrente del Grande Fratello hato la rottura con un post sul suo profilo social:27purtroppo il mioe?. In comune accordo io e Giusy abbiamo deciso di chiudere definitivamente il nostroLe cose belle non Durano per sempre. Ma solo nelle favole. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Salvo Veneziano (@salvovenezianoofficial) Salvo e Giusy si sono conosciuti da giovanissimi. La coppia ha due figli, Laura e Matteo. L’ex gieffino ha anche un altro figlio, Giuseppe, nato da una precedente ...

Isa e Chia

... poco conosciuta in Italia ma, nel caso in cui dovesse trovare davvero un posto al GFpronta a ...più spiata d'Italia per smuovere le dinamiche riuscirà a smuovere anche il cuore di qualche...C'è chi metterebbe la mano sul fuoco sul suo essere vero al GFe tanti sono pronti a difenderlo. Anche Samuele crede molto nele non lo ha nascosto, stupendo tutti. Intervistato da ... Gf Vip, un ex Vippone annuncia la separazione dalla moglie Gf Vip 7, in arrivo nella Casa l’ex fidanzata di un ex Vippone L’indiscrezione. Sfumato l'ingresso nella Casa del Gf Vip 7 di Eliana ...Copyright © 1999-2022 RTI S.p.A. Business Digital – P.Iva 03976881007 – Tutti i diritti riservati – Per la pubblicità Mediamond S.p.A. – RTI S.p.A., Mediaset N.V., sede legale Amsterdam (Paesi Bassi) ...