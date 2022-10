Funko al Lucca Comics & Games 2022 | cinque Pop! in esclusiva

Leggi su funweek

(Di domenica 30 ottobre 2022) Alc’è anche, nota in tutto il mondo per le sue statuette in vinile. In collaborazione con Manicomix, il primo distributore di fumetti in Italia,accoglie – dal 28 ottobre al 1° novembre – tutti i collezionisti e gli appassionati di cultura geek in un padiglione monografico che svetterà in Piazza Santa Maria. LEGGI ANCHE: Nintendo a: tutti gli appuntamenti I fan possono addentrarsi a pieno nel mondoesplorando la moltitudine di prodotti portati per l’occasione a. Dagli iconici ...