Fatturato record per le multinazionali del petrolio | quanto guadagnano

(Di domenica 30 ottobre 2022) Lo ha scritto nel testo del suo ultimo post pubblicato sul profilo ufficiale di Instagram e Facebook: “Non c’è più tempo da perdere“. È questo il sentimento con cui Giorgia Meloni si appresta a vivere gli ultimi due mesi dell’anno, i primi da quando ricopre l’incarico di presidente del Consiglio dei ministri. È la prima donna a riuscirci nella storia della Repubblica italiana, le aspettative nei suoi confronti sono altissime (soprattutto in virtù della schiacciante vittoria ottenuta alle elezioni dello scorso 25 settembre) e lei non vuole deludere i tanti elettori che l’hanno scelta. Il finale del 2022 non sarà un periodo semplice per la nuova premier, che avrà l’obbligo di affrontare subito le sfide più urgenti che si è ritrovata sul tavolo una volta insediata a Palazzo Chigi. Il suo governo ha ricevuto la fiducia in entrambi i rami del Parlamento e le procedure istituzionali di ...