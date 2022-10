F1 | Messico 2022 | Marko | “Mi aspettavo di più dalle Ferrari”

(Di domenica 30 ottobre 2022) Il dirigente della Red Bull, Helmut, ha parlato dopo le qualifiche del Gran Premio di F1 dela Sky Germania. Ecco le sue parole: “Russell non ha trovato la pole per la sbavatura nel finale? Non credo sinceramente che il suo giro sarebbe stato sufficiente per conquistare la prima posizione, anche perché il giro di Verstappen non è stato ottimale nel secondo settore. La battaglia era molto serrata contro la Mercedes, ma a dire il vero ci aspettavamo di più dalla. Sulla Mercedes non sapevamo esattamente quanto stessero bluffando e quanto fosse vero. Ma a quanto sembra i tempi sul giro delle PL3 sembrano essere arrivati a causa di un minor quantitativo di carburante. In ogni caso abbiamo tre decimi di vantaggio qui ine siamo soddisfatti. Ora non ci resta che completare ...

Nella settimana del Gp del Messico, la squadra anglo austriaca, per aver sforato di 1,8 milioni di ... pari al 2,5% nella passata stagione, aumentato al 5% dal Messico e fino alla stagione 2025. Sainz quinto, Leclerc settimo, la F1-75 fallisce nel giro secco, il suo fondamentale tecnico migliore GP del Messico tutto in salita per la Ferrari. Saniz e Leclerc all'Hermanos Rodriguez non sono and ...