Calcio | l' Atalanta espugna anche il campo dell' Empoli

(Di domenica 30 ottobre 2022) L'ile coglie il quinto successo su sei trasferte. Toscani battuti 2 - 0 nell'incontro che ha aperto la domenicaa 12/a giornata in serie A. Una rete per tempo ...

14.30,Empoli cede in casa all'L'si conferma squadra da trasferta (5 vittorie ed un pari) e passa a Empoli (0 - 2),riscattando così la battuta di arresto casalinga con la Lazio. ...L'Empoli, apparso piuttosto opaco, ha trovato sulla propria strada un'molto solida e difficilmente penetrabile. Top e flop di Empoli -Oltre al già citato Lookman , sempre ... Chi l'azzecca Empoli-Atalanta, il toto-formazione dei giornali Mai così in alto l’Atalanta alla dodicesima giornata. Con il successo maturato da poco a Empoli la formazione nerazzurra è infatti a quota 27, proiezione mai avuta in un campionato di Serie A.Hans Hateboer ha parlato a Sky nel dopogara di Empoli: “Dovevamo vincere perchè settimana scorsa non abbiamo giocato ai nostri standard. Può capitare ogni tanto di non segnare, non siamo stati negativ ...