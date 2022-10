Via libera dell’Iap alla campagna anti-gender

(Di sabato 29 ottobre 2022)– Nuovaa Bologna dopo il viadell’Istituto Autodisciplina Pubblicitaria (IAP): “Ora Lepore rispetti la Costituzione” – «L’Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria (IAP) ha comunicato a Pro Vita & Famiglia di aver ricevuto numerose segnalazioni contro laoggetto a Bologna e in altre città di proteste, atti di vandalismo e censure politiche, segnalando che “il Comitato di Controllo non ha rilevato nei confronti del messaggio di cui si discute gli estremi per un proprio interventoluce delle norme del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale”, dal momento che l’Istituto “in recenti pronunce ha, infatti, espressamente indicato che la comunicazione sociale gode di maggiori margini di libertà rispetto ...

Il governo iraniano ha garantito che, se si qualificherà, Elnaz Rekabi potrà partecipare alle Olimpiadi del 2024. L'arrampicatrice nelle scorse settimane era stata al centro di un caso per aver ...Fatti Giorgetti dà ilalla sospensione delle multe per i non vaccinati ©Via libera alla designazione dei nuovi commissari di sezione di Forza Italia Caserta. Il coordinatore Giuseppe Guida ha raggiunto altri due Comuni, situati tra l’Agro Aversano e l’Alto Casertano, proc ...Torna l'ora solare. Le lancette dellorologio devono essere spostate indietro di unora alle 3 della notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre. L'ora solare resterà in vigore fino a domenica 26 marzo ...