Torino-Milan | la probabile formazione dei granata | Serie A News

3 Per il Diavolo , è l'ora del Toro . Ildi Stefano Pioli si avvicina alla trasferta di, contro i granata di Juric , con qualche sorriso. Davanti, si va verso un turno di riposo per Olivier Giroud, in vista della delicata sfida ......00 Latina - Emma Villas 1 - 3 CALCIO - SERIE A 12:30 Empoli - Atalanta 15:00 Cremonese - Udinese 15:00 Spezia - Fiorentina 18:00 Lazio - Salernitana 20:45MOTORI - FORMULA 1 21:00 GP ...