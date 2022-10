Termosifoni | grazie a questo dispositivo si trasformano quasi a costo zero

Leggi su topicnews

(Di sabato 29 ottobre 2022) I prossimi mesi tra autunno e inverno potrebbero essere assai duri, e si potrebbe incorrere in bollette davvero esose I rincari dal punto di vista energetico hanno creato una serie di disagi che saranno ancora più accentuati nei prossimi mesi, con l’arrivo anche dell’inverno e del gelo. Il rialzo di gas e luce sarà importante, ed è principalmente dovuto al conflitto che sta interessando l’Ucraina.-fonte webBollette troppose Rispetto al 2021, le bollette energetiche hanno avuto un raddoppio a livello di costi, eha messo in grande difficoltà imprese e famiglie. Sono molte le famiglie che sono a rischio povertà, dato che i costi delle bollette sono davvero pesantissimi. Stessa cosa per tutta una serie di attività commerciali che non hanno più visto battere il sole. Molti hanno chiuso, chi per il ...