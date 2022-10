Non dare agli altri i consigli di lettura che non vorresti fossero dati a te

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 29 ottobre 2022) “I tuoi sonodio semplici segnalazioni?”. Santissimo Iddio, se c’è una cosa che odio sono le letture obbligate, i libri assolutamente da leggere che spesso, guarda caso, mi risultano per dimensioni o lingua assolutamente illeggibili: la Recherche, l’Ulisse, il Viaggio al termine della notte... Laper me è un piacere, un grande piacere: dovere levati! Un piacere personale per non dire privato e dunque cerco di rispettare il seguente comandamento: nonche nonsianoa te. Ad esempio non avrei voluto che, al termine di una messa, qualcuno mi caldeggiasse “Codice Ratzinger” di Andrea Cionci, libro che solo al sentirlo nominare agita la fiammella della mia poca fede (l’autore ...