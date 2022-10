Milano | impugna bastone con coltello a fermata del tram | bloccato 2

(Di sabato 29 ottobre 2022) (Adnkronos) - Da quanto si apprende l'uomodalla Polizia locale è un 48enne di origine somala, in Italia con permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, che si trova in cura da tempo all'ospedale Niguarda.

Quotidiano di Sicilia

... il 46enne killer di Luis Fernando Ruggieri è inquadrato mentreil coltello , poi sferra ... Assago, il video esclusivo di Tombolini Le immagini di quel giovedì 27 ottobre di terrore a...Il 45enne ferito primail coltello per difendersi, poi sale in auto per andarsene. Morirà poco dopo al volante. Milano, impugna bastone con coltello alla fermata del tram: bloccato Milano, 29 ott. (Adnkronos) - Un uomo è stato bloccato in piazza Leonardo da Vinci a Milano mentre, con un bastone alla cui estremità era ...L'allarme, intorno alle 10.30, causato da un 47enne già noto alle forze dell'ordine e ai sanitari. Portato al reparto Psichiatria dell'ospedale Niguarda, nessun ferito ...