L' Iran dà il via libera all' arrampicatrice ' ribelle' | ' A Parigi 2024 gareggerà per noi'

Il governo iraniano ha garantito che, se si qualificherà, Elnaz Rekabi potrà partecipare alle Olimpiadi del 2024. L'arrampicatrice nelle scorse settimane era stata al centro di un caso per aver ...Biden! ti abbiamo cacciatodall'e dalla regione e seppelliremo il tuo sogno sulle proteste in questa terra" , ha detto Salami, citato da Irna, aggiungendo: "L'Arabia Saudita e i suoi media ... L'avvertimento dell'Iran: 'Paesi nemici dietro a proteste, verremo da voi' Il corteo ha fatto riecheggiare nei vicoli cori in italiano e persiano "donna vita libertà" e "no alla dittatura" ...Le proteste in atto in Iran dopo la morte di Mahsa Amini, giunte alla settima settimana, "sono frutto dei complotti di Usa, Gran Bretagna, regime sionista e regime marcio dell'Arabia Saudita": lo ha d ...