Lecce - Juve 0 - 1 diretta | entra Iling - Junior e segna Fagioli

Il primo tempo disi è chiuso 0 - 0 con pochissime occasioni da gol e tanti cartellini gialli per i bianconeri: ben quattro ammoniti in soli ...Juventus a caccia della terza vittoria di fila in campionato per consolarsi dalla recente eliminazione dalla Champions League . I bianconeri di Massimiliano Allegri fanno visita al(fischio d'inizio alle ore 18) nel match valido per la 12ª giornata di Serie A. La ...87' - Cambio nel Lecce: esce Gonzalez ed entra Pablo Rodriguez. 85' - Intervento in ritardo di Di Francesco su Alex Sandro, per Chiffi è tutto regolare. 84' - Cambio nella Juventus: non ce la fa Soulé ...Fagioli porta in vantaggio la Juventus al 73’ con un tiro a giro che bacia il palo e si insacca alla spalle di Falcone Primo tempo Termina a reti bianche il primo tempo tra Lecce ...