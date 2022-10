Gf Vip 7 | Antonino Spinalbese e Giaele De Donà | movimenti sospetti sotto le lenzuola e al web non sfugge un particolare

(Di sabato 29 ottobre 2022) Cosa sarà successo questa notte traDe? Il web è letteralmente esploso nelle ultime ore per alcunidei due protagonisti del Gf Vip 7.hanno infatti trascorso la notte insieme,leal riparo dalle telecamere. Agli occhi attenti del pubblico non è sfuggito però unaveva infatti le mani visibili fuori dalle coperte. I FOTTUTILE COPERTE LUSSURIOSE PERCHÉ L’ASTINENZA HA AVUTO LA MEGLIO SULLA LIBIDO, L’ESIBIZIONE HA AVUTO LA MEGLIO SULLA PROIBIZIONE #GFVIP pic.twitter.com/kyrghpHuhP — LA SESSUOFOBIA DI QUESTO UCCELLO (@vincycernic2) ...

...più chiacchierate della casa per il feeling che si è creato con Edoardo Donnamaria e per il rapporto che sta nascendo conSpinalbese. All'interno della casa del Grande FratelloAntonella ...... la performer ha scritto: 'Il mio GFsei tu, mi manchi!' . Sei Tui I Grande Fratello Guendalina ... Ieri in puntata Ha negato che lei è quel verme dinn stavano parlando di Nikita quando poi ...Una nuova bufera rischia di abbattersi sul GF Vip a causa di una frase shock pronunciata da una delle concorrenti: pubblico chiede l'eliminazione.Stando a quanto riportato da Biccy.it, la Fiordelisi durante la pubblicità sarebbe sbottata contro Edoardo:. Ho proprio sbagliato tutto. Patrizia su antonella “dopo l’ovazione ad Edoardo è andata in c ...