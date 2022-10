Elenoire Ferruzzi torna sui social dopo l’eliminazione con un messaggio speciale per Daniele

Leggi su 361magazine

(Di sabato 29 ottobre 2022)ta suie ha lanciato unparticolare aDal Moro, suo compagno d’avventura nella casa del Grande Fratello Vipgiovedì sera ha dovuto abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 7 per alcuni comportamenti avuti nei confronti di Nikita. Per lei adesso si apriranno le porte dello studio del reality show. A decidere di eliminarla dal gioco durante il dodicesimo appuntamento è stato il pubblico con il televoto flash. Leggi anche–>: quel video sul Grande Fratello pubblicato prima del reality «Per me meriti di lasciare la casa», le ha detto Signorini chiuso il televoto, poco prima di aprire la busta e leggerle il verdetto del pubblico da ...