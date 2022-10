Leggi su glieroidelcalcio

(Di sabato 29 ottobre 2022) Gli eventi datati 29Segnò il suo ultimo gol ai ‘Casciavit’, il 291972. Lui, prodotto del vivaio rossonero, che con il Diavolo disputò 71 presenze in Serie A, festeggiando due scudetti. Tutte le altre gare nel massimo campionato -402 in totale- le giocò con la Vecchia Signora, per la quale indossò anche la fascia di capitano. Nella storia bianconera è ricordato come il libero predecessore di Gaetani Scirea. Esattamente cinquant’anni fa Sandro Salvadore scrisse l’explicit realizzativo in Juventus-Milan terminato con due reti per parte. Due delle tre protagoniste di quell’entusiasmante campionato: l’altra fu la Lazio e quella domenica i capitolini vinsero a Vicenza. Per i biancorossi non bastò Walter Speggiorin, alla prima rete in A. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.