“Uccidimi o mettimi incinta” | il commento di Megan Fox per Machine Gun Kelly che spaventa i fan

Leggi su news.robadadonne

(Di venerdì 28 ottobre 2022) La coppia formata daFox eGunè apparsa in pubblico al Time 100 Gala 2022 a New York. L’attrice 36enne, oltre a stupire con il suo look dalle sfumature arancioni in tinta col suo nuovo hairstyle, ha fatto preoccupare i fan per unsocial lasciato sotto alle immagini dell’evento condivise dal 32enne. “Nessuno con una struttura ossea migliore ha mai camminato su questa terra. Squisitamente bello in maniera devastante. E alto 1 metro e 92?. Queste sono le uniche opzioni“, ha scritto l’interprete di Transformers commentando le foto del rapper con cui ha una relazione dal 2020. Fonte Instagram @gunLa coppia in passato aveva già attirato l’attenzione su di sé per le ...