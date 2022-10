Regina Elisabetta | quel messaggio tenuto nascosto fino ad ora | cosa aveva scritto a William

... 'Faccio un ragù alla bolognese buonissimo' Il biglietto dellaSul biglietto scritto dalla Sovrana si legge: 'William, spero che ti piaccia aprire questo ogni giorno. Dalla nonna'. ...Prossima al 40° anniversario della sua ascesa al trono, laII (Imelda Staunton) riflette su un regno che ha incluso nove primi ministri, l'avvento della televisione per le masse e ...Non sono ore facili per i principi Harry e Andrea a causa di una proposta presentata in Parlamento contro di loro che potrebbe portare a conseguenze drastiche ...I reali inglesi vanno pazzi per il tè delle cinque. Il segreto, forse, della loro longevità. Scopri di più su Amica.it ...