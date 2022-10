Perdite ridotte | Zhang “Il futuro dell’Inter non è in discussione”

(Di venerdì 28 ottobre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Fatturato record e. L’assemblea degli azionisti, riunita in presenza per la prima volta dal 2019, ha approvato il bilancio consolidato dell’esercizio finanziario 2021/2022. I risultati finanziari della scorsa stagione vedono una crescita di circa 75 milioni di euro dei ricavi consolidati che si attestano a 439,6 milioni, da confrontare con i 364,7 milioni del bilancio precedente. Il bilancio si chiude con una perdita di 140 milioni di euro, ridotta di circa 105 milioni rispetto ai 245,6 milioni del 2021. “L’azionista di maggioranza – si legge in una nota – ha già manifestato il proprio impegno formale a sostenere il gruppo garantendone il supporto patrimoniale”. E lo stesso presidente nerazzurro Steven, in apertura di assemblea, ci ha tenuto a ribadire che “il ...

L'Azionista di Maggioranza ha già manifestato il proprio