Miriam Leone | Struccata | scatta il massacro Ecco perché

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022)senza filtri. Così, in uno scatto su Instagram, l'attrice ed ex Miss Italia, si mette "a nudo" mostrando ai suoi follower l'imperfezione della sua bellezza nel volto messa ancora più in evidenza dai raggi del sole che la riscaldano. "Mostrarsi senza filtri ai tempi dei social è un atto magico", scrive a corredo della foto che la vede al naturale, senza alcun filtro e senza nemmeno un filo di trucco. Un selfie ravvicinato,to dopo giorni di duro lavoro sul set, che la presenta con i capelli spettinati, la pelle lucida, gli occhi gonfi, un rossore sparso e tanti piccoli brufoletti. Insomma, una foto assolutamente normale, nella quale l'attrice siciliana non perde nemmeno un grammo del suo fascino. Tuttavia, la riflessione sulle proprie fragilità e il conseguente messaggio di positività che la modella voleva far passare ...