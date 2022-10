Liverpool-Napoli non sarà in chiaro | cambio di programma per Mediaset

Quando è uscito il girone tutti hanno detto che era tosta per il, che c'era il, che c'era l'Ajax, ma nessuno ha detto che c'era il. Abbiamo dimostrato in campo quanto valiamo, ...Prepara la tua squadra Fantasy di UCL! Martedì 1 novembre Gruppo A :, Rangers - Ajax Gruppo B : Porto - Atlético , Leverkusen - Club Brugge Gruppo C : Bayern - Inter , Plze - ...Liverpool-Napoli non sarà trasmessa in chiaro, c’è un cambio di programma per Mediaset, la partita che sarà trasmessa in chiaro è Bayern Monaco-Inter. Di seguito il testo del comunicato di Mediaset: ..."Il percorso in Champions è stato, sino a ora, molto bello. Quando è uscito il girone tutti hanno detto che era tosta per il Napoli, che c'era il Liverpool, che c'era l'Ajax, ma nessuno ha detto che c ...