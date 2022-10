Droga | sequestrati 730 kg di cocaina nel porto di Trieste

(Di venerdì 28 ottobre 2022) commenta Maxisequestro dineldi. Guardia di finanza e Agenzia delle accise, dogane e monopoli hanno intercettato 730 chilogrammi di, per un valore di mercato di 20 ...

il Resto del Carlino

A segnala la presenza della cocaina sono stati i cani anti -. Si tratta di uno dei più rilevanti sequestri mai fatti nel porto di Trieste. Guardia di finanza e Agenzia delle accise, dogane e ...E CAPPOTTO TERMICO Senza il loro nullaosta la E - Costruzioni srl di Antonio Cerchiari (... Superbonus 110%, maxi truffa a Roma: 6 arresti,oltre 4,5 milioni di euro Superbonus, ... Arrestati tre corrieri della droga Sequestrati undici chili di cocaina Maxisequestro di droga nel porto di Trieste . Guardia di finanza e Agenzia delle accise, dogane e monopoli hanno intercettato 730 chilogrammi di cocaina, per un valore di mercato di 20 milioni di euro ...Guardia di Finanza e Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli hanno intercettato 730 chilogrammi di cocaina, per un valore di mercato di 20 milioni di euro. La droga era nascosta in un container che tr ...