TCL 40 R 5G | ecco il nuovo smartphone

(Di giovedì 27 ottobre 2022) TCL 40 R 5G, ildispositivo per vivere appieno i momenti che contano, dotato di un comparto fotografico straordinario, display dai colori vividi e batteria di lunga durata, scopriamolo insieme in questo articolo TCL, azienda pioniera nella tecnologia dei display e nelle esperienze smart di qualità a prezzi accessibili, presenta il suo ultimo: TCL 40 R 5G. Dotato di un comparto fotografico straordinario, display dai colori vividi e batteria di lunga durata, rafforza la gamma dia un prezzo super accessibile. Le dichiarazioni di Flavio Ferraro Flavio Ferraro, Country Manager TCL Mobile Italia, afferma: La missione di TCL di democratizzare la tecnologia creando prodotti di qualità con un’ampia gamma di prezzi è rafforzata dal lancio di TCL 40 R 5G. Dimostra il nostro impegno verso un’innovazione incentrata ...

Ma questo è il passato, e negli ultimi mesi sono apparsi diversi rumor su progetti simili di Samsung , OPPO , Xiaomi,e Motorola . Offerte Amazon Proprio quest'ultima, dopo aver presentato questa ...